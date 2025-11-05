Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Karabağ Zaferi Ankara'da kutlandı: 'Türk ve Azerbaycan orduları kader birliği yaptı'

Karabağ Zaferi Ankara'da kutlandı: 'Türk ve Azerbaycan orduları kader birliği yaptı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karabağ Zaferi Ankara&#039;da kutlandı: &#039;Türk ve Azerbaycan orduları kader birliği yaptı&#039;
Karabağ, Azerbaycan, Türkiye, Ordu, Savunma Sanayi, Kültür, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye ve Azerbaycan ordularının artık "kader birliği yapmış iki ordu" olduğunu vurguladı. Büyükelçi Reşad Memmedov ise, Karabağ Zaferi'nin, Türk savuma sanayisinin gücünü ve iki ülke arasındaki kardeşliği ifade etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'un ev sahipliğinde 8 Kasım Karabağ Zafer Günü dolayısıyla Gazi Orduevi'nde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sinan Oğan, protokol üyeleri, davetliler ve askeri ataşeler katıldı.

Bakan Güler, konuşmasında 44 gün süren Karabağ mücadelesinin ardından kazanılan zaferin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirterek, vatan ve bayrak uğruna varlığını adayan Azerbaycan halkının kendi topraklarını özgürleştirme kararlılığının en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Güler, bugün Azerbaycan'ın üç renkli bayrağının Karabağ'da gururla dalgalandığını hatırlatarak, bunun Türk'ün zaferini selamlayan bir sembol haline geldiğini dile getirdi.

Karabağ Zaferi Ankara'da kutlandı: 'Türk ve Azerbaycan orduları kader birliği yaptı' - 1. Resim

"TÜRK VE AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ ARTIK YALNIZCA DOST DEĞİL"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin köklü olduğunu, ortak geçmişin de bugünü anlamlı kıldığını vurgulayan Bakan Güler, "Bu bağ kökü mazide olan ve özellikle de yakın tarihimizde Kafkas İslam Ordusu'ndan Vatan Muharebesi'ne kadar verilen mücadelelerden süzülüp gelen gönülden gönüle kurulmuş bir kardeşliktir. Çok şükür bugün iki ülke arasındaki ilişkiler Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderlikleri sayesinde tarihimizin en güçlü dönemlerinden birini yaşamakta. Ortaklığımız her alanda üst düzeyde gelişmektedir. Başta savunma ve güvenlik olmak üzere her alanda örnek teşkil eden bir iş birliğimiz bulunmaktadır. Ortak tatbikatlarımız, karşılıklı eğitim faaliyetlerimiz, savunma sanayii iş birliğimiz ve teknoloji paylaşımımız bu sarsılmaz güvenin en açık göstergesidir. Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri artık yalnızca dost değil, kader birliği yapmış iki ordudur. Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür" diye konuştu.

Karabağ Zaferi Ankara'da kutlandı: 'Türk ve Azerbaycan orduları kader birliği yaptı' - 2. Resim

"AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA KALICI BARIŞI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik son dönemde atılan adımları da memnuniyetle karşılıyor, bunun Kafkasya bölgesindeki güvenlik, istikrar ve refahın gelişimi adına önemli bir fırsat olduğunu dile getiriyoruz.

Türkiye olarak her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde olmaya devam ederken, bölgedeki huzurun ve barışın sürekliliğine yönelik her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Tüm Azerbaycan halkının 8 Kasım zaferini yürekten tebrik ediyor, kurucu liderlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev'i, ülkelerimizin istiklal ve egemenliği uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine bir kez daha saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Büyükelçi Memmedov ise, Karabağ Zaferi sürecinde Türkiye'nin manevi desteğini her zaman hissettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Azerbaycan yalnız değil" sözlerinin iki ülke arasındaki ebedi kardeşliğin simgesi olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Memmedov, Azerbaycan askerlerinin Türkiye'de aldığı askeri eğitimlerin ve gerçekleştirilen ortak tatbikatların orduya yeni bir ruh ve kardeşlik nefesi kazandırdığını ifade etti.

Büyükelçi Memmedov, Karabağ Zaferi'nin yalnızca toprakların kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin ve Türk silahlarının gücünün de bir göstergesi olduğunu belirtti. Memmedov, modern teknolojik silahlar ile insansız hava araçlarının Azerbaycan askerinin cesaretiyle birleşerek iki ülkenin teknolojik ve stratejik gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert cevap: Meczup, hadsiz...Olay yeri Adana: Para istedi diye akrabasını pompalı tüfekle vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildi - GündemHSK üyeliğine Havvanur Yurtsever yeniden seçildiÖzgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Çelik'ten sert tepki: Çirkin ve saygısız, lanetliyoruz - GündemÖzel'in Erdoğan sözlerine sert tepki: Çirkin ve saygısızÇöken bina 5 kişiye mezar olmuştu: Gebze'deki facianın ardından gözler yarın Kocaeli Valiliği'nde - GündemGebze için yeni yol haritası açıklanacak!Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı - GündemÖzgür Özel hakkında soruşturma başlatıldıAhmet Özer hakkında yeni karar! 'Rüşvet almak' ile suçlanıyordu - GündemAhmet Özer hakkında yeni karar!Hamas heyeti İstanbul'da! MİT Başkanı Kalın ile görüştüler  - GündemHamas heyeti MİT Başkanı Kalın ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...