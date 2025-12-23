Türkiye Gazetesi
Konyaspor'un kazandığı maçta Çağdaş Atan ihraç edildi
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u mağlup etti.
KONYA'DAN TEK GOLLÜ GALİBİYET
Konya'da oynanan mücadelede ev sahibi takımın galibiyet golünü 21. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.
Bu sonuçla Konyaspor, Türkiye Kupası Grup B'de 3 puana yükseldi. Antalyaspor ise puansız başladı.
ÇAĞDAŞ ATAN KIRMIZI GÖRDÜ
Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konyaspor - Antalyaspor maçının 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü.
