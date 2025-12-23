Kocaelispor, kupada 3 puanı 3 golle aldı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK’yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Darko Çurnilov ve Joseph Nonge kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise Brandon Baiye'den geldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, sahasında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısı Darko Çurnilov'un golleriye 2-0'lık Kocaelispor üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda ise Joseph Nonge ve Brandon Baiye'nin karşılık golleriyle maç 3-1 olarak sonuçlandı.
Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh (Ahmet Oğuz dk. 83), Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Habip Keita (Karol Linetty dk. 61), Darko Churlinov (Furkan Gedik dk. 61), Joseph Boende (Mustafa Ege Bilim dk. 71), Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic (Daniel Agyei dk. 71)
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Erzurumspor: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Orhan Ovacıklı dk. 68), Amar Gerxhaliu (Martin Rodriguez Torrejon dk. 77), Yiğit Baran Karaoğlan (Eren Tozlu dk. 77), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Mustafa Fettahoğlu dk. 58), Sefa Akgün (Brandon Baiye dk. 58), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Cheickne Sylla
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Darko Churlinov (dk. 18, dk. 45), Joseph Nonge (dk. 53) (Kocaelispor), Brandon Baiye (dk. 88) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Botond Balogh, Karol Linetty (Kocaelispor), Emre Erdem (Erzurumspor FK)