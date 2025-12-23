Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Kocaelispor, 1. Lig ekibi Erzurumspor FK’yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Darko Çurnilov ve Joseph Nonge kaydetti. Erzurumspor'un tek golü ise Brandon Baiye'den geldi.

Hakemler: Turgut Doman, Sabri Öğe, Selim Şenöz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh (Ahmet Oğuz dk. 83), Oleksandr Syrota, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Habip Keita (Karol Linetty dk. 61), Darko Churlinov (Furkan Gedik dk. 61), Joseph Boende (Mustafa Ege Bilim dk. 71), Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic (Daniel Agyei dk. 71)

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Erzurumspor: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Yakup Kırtay (Orhan Ovacıklı dk. 68), Amar Gerxhaliu (Martin Rodriguez Torrejon dk. 77), Yiğit Baran Karaoğlan (Eren Tozlu dk. 77), Ömer Arda Kara, Benhur Keser (Mustafa Fettahoğlu dk. 58), Sefa Akgün (Brandon Baiye dk. 58), Emre Erdem, Salih Sarıkaya, Cheickne Sylla

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Darko Churlinov (dk. 18, dk. 45), Joseph Nonge (dk. 53) (Kocaelispor), Brandon Baiye (dk. 88) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Botond Balogh, Karol Linetty (Kocaelispor), Emre Erdem (Erzurumspor FK)

