Galatasaray'dan geçtiğimiz eylül ayında Samsunspor'a kiralık giden Eyüp Aydın'ın, ara transfer döneminde eski takımına dönme ihtimali bulunuyor. Genç oyuncunun, Berkan Kutlu'nun ayrılması halinde yeniden sarı-kırmızı formayı giymesi bekleniyor.

Süper Lig ekibi Samsunspor'un eylül ayında 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, ocak ayında Galatasaray'a geri dönebilir.

Eyüp Aydın

SAMSUN'DA MUTLU DEĞİL

HT Spor'da yer alan habere göre; iç sahada 2-0 kaybedilen RAMS Başakşehir maçında yenilen ilk goldeki hatasının ardından ıslıklanan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu durumdan dolayı son derece üzgün. Protestolar sonrasında duygularına hakim olamayan ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Eyüp Aydın, Samsun'dan ayrılmayı düşünüyor.

amsunspor, Eyüp Aydın'ı bir yıllığına kiralamıştı

GELECEĞİ BERKAN KUTLU'YA BAĞLI

Eyüp Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği Berkan Kutlu'nun durumuna bağlı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Berkan, daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncuya yurt içi ve dışından teklif var. Ancak Galatasaray yönetimi, bonservis bedeli almadan Kutlu'yu bırakmaya sıcak bakmıyor.

