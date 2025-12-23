Samsunspor'da Eyüp Aydın krizi: Gözyaşlarını tutamadı, Galatasaray'a dönüyor
Galatasaray'dan geçtiğimiz eylül ayında Samsunspor'a kiralık giden Eyüp Aydın'ın, ara transfer döneminde eski takımına dönme ihtimali bulunuyor. Genç oyuncunun, Berkan Kutlu'nun ayrılması halinde yeniden sarı-kırmızı formayı giymesi bekleniyor.
- Eyüp Aydın, Eylül ayında 100 bin euro karşılığında Samsunspor'a kiralık gitti.
- Genç oyuncu, Başakşehir maçında yenilen ilk goldeki hatası sebebiyle tribünlerden sert tepki gördü.
- Sahayı gözyaşları içinde terk eden Eyüp Aydın'ın, Galatasaray'a dönüşü Berkan Kutlu'nun durumuna bağlı.
Süper Lig ekibi Samsunspor'un eylül ayında 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, ocak ayında Galatasaray'a geri dönebilir.
SAMSUN'DA MUTLU DEĞİL
HT Spor'da yer alan habere göre; iç sahada 2-0 kaybedilen RAMS Başakşehir maçında yenilen ilk goldeki hatasının ardından ıslıklanan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu durumdan dolayı son derece üzgün. Protestolar sonrasında duygularına hakim olamayan ve gözyaşları içinde sahayı terk eden Eyüp Aydın, Samsun'dan ayrılmayı düşünüyor.
GELECEĞİ BERKAN KUTLU'YA BAĞLI
Eyüp Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği Berkan Kutlu'nun durumuna bağlı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Berkan, daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncuya yurt içi ve dışından teklif var. Ancak Galatasaray yönetimi, bonservis bedeli almadan Kutlu'yu bırakmaya sıcak bakmıyor.