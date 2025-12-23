Profesyonel futbol kariyerine 2003 yılında Bandırmaspor'da başlayan, 2008'de Süper Lig'e adım atan Gökhan Emreciksin, bir dönem Fenerbahçe'nin başarısı için de mücadele etti. Sarı-lacivert kariyeri 5 ayla sınırlı kalan (6 Ocak 2009 - 31 Mayıs 2009) futbolcu, 41 yaşında Süper Amatör Lig ekibine transfer oldu.

GÖKHAN KARATAŞ - A Milli Takım aday kadrosuna davet alma başarısı gösteren Gökhan Emreciksin, son transferi ile büyük şaşkınlık yaşattı. Deneyimli kanat oyuncusu, 2018 yılından bu yanaAmatör Lig'de top koşturuyor.

Gökhan Emreciksin, Fenerbahçeli takım arkadaşlarıyla (Fotoğraf: Instagram)

TÜM LİGLERDE OYNADI

3'üncü Lig (Bandırmaspor), 2'inci Lig (Boluspor) ve 1'inci Lig'de (Boluspor) 4,5 sezon geçiren futbolcu, Süper Lig'de ise sırasıyla Ankaragücü, Kayserispor, Manisaspor ve Elazığspor'un başarısı için mücadele etti.

2008-2009 sezonunun ikinci yarısında 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 12 maçta Fenerbahçe forması giyen Gökhan Emreciksin'in bir süre sonra profesyonel kariyeri hızla düşüşe geçti.

Gökhan Emreciksin, İzmirspor formasıyla (Fotoğraf: Instagram)

41'İNDE YENİ TRANSFER

Siirt İl Özel İdaresi Spor, İzmirspor, Bismil 1936 Gençlik ve Spor ve Sancaktepe Futbol Kulübü'nde ter döken Emreciksin'in yeni adresi geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Bir dönem adından sıkça söz ettirmeyi başaran, 26 Mart 2008'de Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın Belarus ile oynadığı özel maçın aday kadrosuna davet edilen futbolcu, 41 yaşında İstanbul'un Pendik ilçesinde faaliyet gösteren Süper Amatör Lig temsilcisi Kavakpınarspor'a imza attı.

Kavakpınarspor'un transfer açıklaması

"HEDEFLERİMİZE GİDEN YOLDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK"

Süper Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "Kavakpınarspor Ailesi'ne hoş geldin Gökhan Emreciksin! Süper Lig'de uzun yıllar forma giymiş, Türk futbolunda iz bırakmış Gökhan Emreciksin, artık Kavakpınarspor formasıyla sahada olacak. Kulüp kültürümüze uyumu, profesyonel yaklaşımı ve sahadaki tecrübesiyle takım yapımızı güçlendirecek olan Gökhan Emreciksin’in, hedeflerimize giden yolda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMA

Gökhan Emreciksin, Kavakpınarspor'un transfer paylaşımına sessiz kalmadı ve Instagram hesabından "Hoş buldum. Beraber nice başarılarımız olur inşallah" yorumunu yazdı.

Gökhan Emreciksin'den Kavakpınarspor yorumu





Haberle İlgili Daha Fazlası