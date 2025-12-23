Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralık forma giydikten sonra bonservisini aldığı Milan Skriniar, transfer haberiyle gündeme geldi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen sarı-lacivertli ekibin kaptanına, bir defa daha İtalya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun ilk 11'de vazgeçilmezi olan Milan Skriniar hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

MILAN TEKLİFE HAZIRLANIYOR

İtalyan basınından Sky'da yer alan habere göre; devre arası transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen ve deneyimli bir futbolcu arayan Milan, Süper Lig'den Milan Skriniar'ı da listesine aldı.

Skriniar'ın Fenerbahçe'nin kaptanı olması ve sarı-lacivertli ekipte düzenli olarak oynaması nedeniyle İtalyan kulübü için zor bir aday olduğu aktarıldı.

Milan Skriniar

JUVENTUS'U REDDETMİŞTİ

Başarılı savunma oyuncusu için daha önce de Juventus iddiası gündeme gelmiş; 30 yaşındaki futbolcu, Serie A ekibinin teklifini geri çevirmişti.

26 MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ın yaz transfer döneminde bonservisini almıştı. Slovak stoper, bu sezon 26 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

