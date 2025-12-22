F.Bahçe, Hollandalı 8 numara için anlaşmayı tamamladı. Sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, ilk transferini Hollanda’dan yaptı. İngilizleri de peşinden koşturan 27 yaşındaki orta saha Joey Veerman dün PSV formasıyla son maçına çıktı…

Fenerbahçe, sezon başında gerçekleşmeyen 8 numara transferini flaş bir hamleyle bitirdi. Sarı lacivertliler, Domenico Tedesco’nun ısrarla istediği, başta Brentford olmak üzere birçok İngiliz kulübünün de listesinde olan Hollandalı Joey Veerman ve kulübü Ajax’la her konuda anlaşma sağladı. PSV ile 2028’e kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki merkez orta saha için kesenin ağzını açan Saran Yönetimi, yaklaşık 24 milyon avro olan serbest kalma bedelini ödeyerek transferi bitirdi. Veerman zaten kendisine en iyi şartları sunan Fenerbahçe’nin teklini kabul etmişti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe anlaşmaya vardı, kulübü oyuncuya yasak koydu

VEDA MAÇINA ÇIKTI

Ara transfer dönemi 2 Ocak’ta başlayacağı için Fenerbahçe’den henüz konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmedi. Ancak PSV’nin hocası Peter Bosz transferi, itiraf etti. Dün oynanan Utrecht karşılaşması öncesi konuşan Bozs, “En azından ondan bir maç daha faydalanacağız” sözleriyle vedayı doğruladı. Utecht deplasmanına ilk on birde çıkan Veerman bu karşılaşmayla 2021-22’de başlayan PSV kariyerini de noktalamış oldu. Hollandalı, PSV ile çıktığı 177 maçta, 31 gol, 59 asistlik skor katkısı sağlarken, 2 lig şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası, 3 Hollanda Süper Kupası kazandı.

ÖZEL BİR YETENEK

Fenerbahçe’nin yeni 8 numarası Joey Veerman, baskıya rağmen sakin kalabilen yapısı, yüksek pas kalitesi, oyunu yönlendirme başarısı, klas vuruşlarıyla birçok derde deva olacak görünüyor. Tek endişe, ilk kez Hollanda dışına çıkacak Veerman’ın Süper Lig’in sertliğiyle başa çıkıp çıkamayacağı.

Haberle İlgili Daha Fazlası