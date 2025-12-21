Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemi öncesi anlaşmaya vardığı Hollandalı orta saha Joey Veerman ile ilgili konuşan PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi. Öte yandan PSV'nin Joey Veerman'a transfere ilişkin açıklama yasağı getirdiği ileri sürüldü.

Hollanda ekibi PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Joey Veerman ile ilgili konuştu.

"BİR MAÇRA DAHA KEYFİNİ ÇIKARALIM"

Veerman'ın sarı lacivertli takıma transferi hakkında gelen soruyu cevaplayan Bosz, "Utrecht maçında en azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi.

"HABERİ OKUDUĞUMDA YANINA GİTTİM"

Transfer haberini okuduğunda Veerman'ın yanına gittiğini söyleyen Bosz, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok. Benim için asıl önemli olan bu maç ve oyuncularımın odaklanması. Bu maçı yüzde 100 performansla oynayıp oynayamayacağını bilmek istiyorum." şeklinde konuştu.

AÇIKLAMA YAPMASI YASAK

ESPN Hollanda'nın haberine göre; PSV, Joey Veerman'a konuşma yasağı koydu. Haberde yer alan bilgiye göre Hollanda ekibi, Veerman'ın bu süreçte açıklama yapmasını yasakladı.

FABRIZIO ROMANO DUYURMUŞTU

Fabrizio Romano'un haberine göre; Fenerbahçe, 20 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı, yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı da belirtilmişti.

