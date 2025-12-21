Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 3 golle mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Sarı lacivertlilerin son haftalardaki yükselen formuna dikkat çeken tecrübeli yorumcu, "İlk yarının son maçı olmasına en çok üzülen takım Fenerbahçe’dir" diye konuştu. Fenerbahçe'nin doğrudan takıma girebilecek isimleri transfer etmesi gerektiğini belirten Dilmen, Brezilyalı iki ismin performansını övdü.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'yi Eyüpspor'u deplasmanda 3-0 yendiği müsabakayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin devre arası transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE İLK YARININ BİTMESİNE ÜZÜLMÜŞTÜR"

Fenerbahçe'nin son haftalarda ritmini iyice bulduğunu söyleyen Dilmen, Brezilyalı orta saha Fred'in formuna dikkat çekerek "Fenerbahçe maç fazlasıyla da olsa lider; liderliğin ötesinde ise bu maçın ilk yarının son maçı olmasına en çok üzülen takım Fenerbahçe’dir. Çünkü ritmini bulmuştu; hem fizik, hem mental, hem de moral olarak bunların gelmesinin sebebi olan dizilişin de doğru olmasıyla, bundan sonra Fenerbahçe asla oyundan taviz vermeyecektir. Bu oyunun birinci şartı, orta saha oyuncularından bir tanesinin minimum iki yönlü olması lazım; orada da kralı var bu yıl, son maçlardaki kıpırdanışı… Açıkçası ben devre arasında gönderirler diye düşünüyordum ancak Fred formayı aldı. Fred’in performansı Talisca’yı da oraya getirdi." yorumunu yaptı.

"LEWANDOWSKİ VE SÖRLOTH KALİTESİNDE İSİMLER OLMALI"

Sarı lacivertlilerin direkt 11'de oynayacak transferlere yönelmesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli yorumcu, "Fenerbahçe’ye gelecek oyuncular ve rakiplerinin yapacağı transferler önemli. Ancak Fenerbahçe’nin o kadar geniş bir kadrosu var ki gelecek olan oyuncu alternatif oyuncu olmaması lazım. Fenerbahçe bol alternatifli bir takım. Uçaktan indiği zaman insanların, 'Lewandowski gelmiş, Sörloth gelmiş' demesi lazım." diye konuştu.

"FENERBAHÇE İKİ TRANSFERİ TALISCA VE FRED"

Fenerbahçe'deki yükselişte büyük pay sahibi olan Fred ve Talisca'dan övgü dolu sözlerle bahseden Rıdvan Dilmen, "Maçların ilk yarısına böyle başlayan bir Fenerbahçe’yi uzun süredir görmüyorduk. Fred gelince Fred’le oyun değişti, Talisca’yla ise sistem değişti. Fenerbahçe iki tane transfer yaptı: Talisca ve Fred." şeklinde konuştu.

