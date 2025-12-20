İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkan Sadettin Saran, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Saran, "Devlet çağırırsa nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok! Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak Eyüpspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Karşılaşmanın ardından ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak kısa bir açıklama yapan Saran; verilemeyecek hesabının olmadığını, taraftarın desteğini ömrü boyunca unutamayacağını ve bu kenetlenmeyle şampiyon olacaklarını ifade etti.

"VERİLEMEYECEK HESABIMIZ YOK!"

Verilmeyecek hesabının olmadığını belirten Sadettin Saran, "Öncelikle destekleyenlere teşekkür ederim. Çok büyük destek vardı. Çok mutlu oldum. Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim." diye konuştu.

"ÖMRÜM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM DESTEK VARDI"

Sarı lacivertli taraftarların desteğini unutamayacağını söyleyen Saran, "Şampiyon olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ömrüm boyunca unutamayacağım destek vardı. Biz şampiyon olacağız. Taraftarımızı mutlu edeceğiz. Şampiyon olana kadar pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar çalışacağız ve sonunda inşallah çok mutlu edeceğiz. Tüm desteğin farkındayız. İyi ki bu büyük camianın parçasıyım. En büyük gururum bu takımın başkanı olmak. Çok iyi ekibimiz var, oyuncularımız var. Bizim artık şampiyon olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben biraz duygusal bir adamım." dedi.

NE OLDU?

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

"Uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

