Fenerbahçe Kulübü, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkan Sadettin Saran hakkında açıklama yaptı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

