Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertlilerin Eyüpspor'a konuk olduğu karşılaşmayı takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitti.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Sadettin Saran serbest bırakıldı

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Saran'ın adliyeden ayrılığı an

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.

SARAN, FENERBAHÇE'NİN MAÇINA GİTTİ

Serbest bırakılmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nden ayrılan Sadettin Saran, zaman kaybetmeden Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile karşılaştığı maçı takip etmek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na hareket etti.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Eyüpspor maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gelen Sadettin Saran, sarı lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası