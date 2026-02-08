İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadoğlu'nun babaannesi hayatını kaybetti.

Kariyerini İngiltere'de sürdüren milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla babaannesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından babaannesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Mekanın cennet olsun babaannem, seni çok özleyeceğiz" notunu düştü.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever, Kadıoğlu'nun açıklamasını paylaşarak başsağlığı diledi.

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı

