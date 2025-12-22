TFF açıkladı: Süper Lig'de ikinci yarının ilk iki haftasının programı
Trendyol Süper Lig'de 18 ve 19'uncu haftaların programı belli oldu. Sezonun ikinci yarısı, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.
- RAMS Başakşehir, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü, lider Galatasaray ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
- Ligin ikinci yarısındaki ilk maçlar 17 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 17 Ocak 2026 Cumartesi günü başlayacak. RAMS Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü; lider Galatasaray ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
18'İNCİ HAFTA
17 Ocak 2026 Cumartesi
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)
19'UNCU HAFTA
23 Ocak 2026 Cuma
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak 2026 Cumartesi
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir FK (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak 2026 Pazar
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak 2026 Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Stat henüz açıklanmadı)