Galatasaray'ın taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği Süper Lig 17'nci hafta mücadelesinin ardından konuk ekipten Ali Yavuz Kol, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakem Alper Akarsu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Kasımpaşa forması giyen Ali Yavuz Kol, RAMS Park'ta Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk yarıdaki oyunlarından memnun olduklarını belirten 24 yaşındaki oyuncu, farklı skorun sahadaki mücadeleyi yansıtmadığını savunurken, hakem Alper Akarsu ile ilgili de konuştu.

Alper Akarsu

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Teknik heyetin planına büyük ölçüde uyduklarını dile getiren Ali Yavuz Kol, "Bu hafta çok iyi hazırlanmıştık. İlk yarıda hocamızın dediklerini yaptığımızı düşünüyorum. 1-0 geriye düştük ama çok iyi mücadele ettik. İkinci yarıda gel-gitler oldu. Ara var. 3-0 mağlup ayrıldık. Çok iyi çalışıp önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN UFAK TEFEK HATALARI OLDU"

Hakem yönetimine değinen Kasımpaşalı oyuncu, "Bazı pozisyonlarda hakemin ufak tefek hataları oldu. Zaten maç içinde bize de söylemişti. Talihsiz goller yedik" ifadeleri dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası