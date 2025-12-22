Süper Lig'in 17'nci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek, 42 puana yükseldi ve Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ilk yarıyı lider tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın formasını uzun yıllar giyen eski futbolcu Hasan Şaş, maç sonu canlı yayında transfer tavsiyesiyle gündeme geldi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, RAMS Park'ta 3-0 kazanılan Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Şaş, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen 34 yaşındaki Antoine Griezmann'ın transfer edilmemesi gerektiğini belirtti.

"GRIEZMANN'IN YERLİSİ VAR"

SporON Youtube kanalında konuşan eski milli futbolcu, "Griezmann, Galatasaray'a gelecek dendiğinde; 'hiç gereği yok' dedim. Yaşı da geçkin ve ölüsü 30 milyon euro bu transferin. Galatasaray'da benim dediğim oyuncu ortaya çıktı; Yunus Akgün. Kasımpaşa maçının galibi Yunus'tur. Benim atacağım başlık budur. Griezmann'ın yerlisi var. 2 milyon euroya Yunus oynuyor. Griezmann, 2 artı 1 isteyecek mi? 10 milyon eurodan iki yıl 20 milyon garanti mi? Şimdi Griezmann geldi Galatasaray'a, ne vereceğini kim bilebilir? Elinde kim var orada oynayan? Yunus var, 2 milyon euroya oynuyor. Kârda mısın bugün itibariyle? Kârdasın" ifadelerini kullandı.

Antoine Griezmann

"GALATASARAY'WIN 3 PUAN ÖNDE LİDER OLMASININ SEBEBİ YUNUS"

Hasan Şaş, "Oyunun aslında lideri Osimhen. Arkasına seken topların liderleri Barış ve Yunus. Yunus olmadığı zaman Galatasaray burada sekteye uğradı. Maçın oyuncularını seçerken Yunus'u ilk başta yazdım. Çünkü Galatasaray'ın oynamış olduğu oyunda ileride baskı, pres, Yunus'un başlattığı, Barış'ın başlattığı, Osimhen'in başlattığı, böyle bir takımda Yunus'un çok ön plana çıktığını görüyoruz. Yunus 35-40 gün önce ameliyat oldu. Yani ameliyattan çıkan bir oyuncunun böyle bir performans sergileyip Galatasaray'ın ilk yarı 3 puan farkla liderlikle kapatmasının nedeni bence Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesidir" şeklinde konuştu.

Yunus Akgün

