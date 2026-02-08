Elon Musk’tan “doktor olmayın” çıkışı, Anthropic CEO’sundan “yazılım mühendisliği 1 yıl içinde bitebilir” uyarısı… Yapay zekâ için çizilen tablo, milyonlarca kişinin mesleğini ve geleceğini tartışmalı hâle getirdi.

ABD’li milyarder Elon Musk, Optimus insansı robotunun sadece üç yıl içinde dünyanın en iyi insan cerrahlarından daha iyi olacağını iddia ederek “doktor olmayın” tavsiyesinde bulunmuştu.

Benzer bir çıkış da Anthropic CEO’su Dario Amodei’den geldi. Amodei, yapay zekâ sistemlerinin kodlama işlerinin çoğunu devralmasıyla yazılım mühendisliğinin önümüzdeki 12 ay içinde geçerliliğini yitirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Amodei, sadece 2 yıl içinde yapay zekanın biyoloji, programlama, matematik, mühendislik ve yazarlık gibi ilgili çoğu alanda “bir Nobel Ödülü sahibinden daha zeki” hâle gelebileceğini savunuyor.

Amodei, bu sistemler birlikte çalıştığında ortaya çıkan tabloyu, yazılım tasarımı, siber operasyonlar ve hatta ilişki kurma gibi alanlarda bir insandan en az 10 kat daha hızlı çalışan “bir veri merkezindeki dâhiler ülkesine” benzetiyor.



