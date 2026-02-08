Anthropic CEO’su Dario Amodei: Yazılım mühendisleri 12 ay içinde işsiz kalacak
Elon Musk’tan “doktor olmayın” çıkışı, Anthropic CEO’sundan “yazılım mühendisliği 1 yıl içinde bitebilir” uyarısı… Yapay zekâ için çizilen tablo, milyonlarca kişinin mesleğini ve geleceğini tartışmalı hâle getirdi.
Yapay zeka liderleri Elon Musk ve Dario Amodei, AI'nın yakın gelecekte insan uzmanlığını aşarak bazı meslekleri geçersiz kılabileceğini öngörüyor.
- Elon Musk, Optimus robotlarının üç yıl içinde en iyi cerrahlardan daha iyi olacağını iddia etti.
- Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zekanın 12 ay içinde yazılım mühendisliğini geçersiz kılabileceği konusunda uyardı.
- Amodei, yapay zekanın 2 yıl içinde birçok alanda "Nobel Ödülü sahibinden daha zeki" hâle gelebileceğini belirtti.
- Amodei, birleşik yapay zeka sistemlerinin insanlardan en az 10 kat daha hızlı çalışacağını savundu.
ABD’li milyarder Elon Musk, Optimus insansı robotunun sadece üç yıl içinde dünyanın en iyi insan cerrahlarından daha iyi olacağını iddia ederek “doktor olmayın” tavsiyesinde bulunmuştu.
Benzer bir çıkış da Anthropic CEO’su Dario Amodei’den geldi. Amodei, yapay zekâ sistemlerinin kodlama işlerinin çoğunu devralmasıyla yazılım mühendisliğinin önümüzdeki 12 ay içinde geçerliliğini yitirebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Amodei, sadece 2 yıl içinde yapay zekanın biyoloji, programlama, matematik, mühendislik ve yazarlık gibi ilgili çoğu alanda “bir Nobel Ödülü sahibinden daha zeki” hâle gelebileceğini savunuyor.
Amodei, bu sistemler birlikte çalıştığında ortaya çıkan tabloyu, yazılım tasarımı, siber operasyonlar ve hatta ilişki kurma gibi alanlarda bir insandan en az 10 kat daha hızlı çalışan “bir veri merkezindeki dâhiler ülkesine” benzetiyor.