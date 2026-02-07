Her ay yüz milyonların erişim sağladığı Reddit'in Türkiye'de şirket açacağı haberleri gündem oldu. İstatistiki verilere göre, Kullanıcılar, ilgi alanlarıyla ilgili yeni markaları, web sitelerini , araçları ve içerikleri keşfetmek için Reddit'e güveniyor. Peki, Reddit nedir, Türkiye'de şirket açması ne anlama geliyor?

ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit, Türkiye’de 50 bin lira sermayeyle şirket kurdu. Şirketin faaliyet alanı, internet ve çevrimiçi reklamcılık başta olmak üzere reklam, satış ve pazarlama hizmetleri sunmak veya bu faaliyetlere katılmak olarak belirlendi. Şirket ayrıca Reddit, Inc. ve bağlı şirketlerinin küresel faaliyetleriyle ürünlerine stratejik, teknik, finansal, idari ve mevzuata ilişkin alanlarda profesyonel destek sağlayacak

HENÜZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMIYOR

Öte yandan kurulan şirketin, mevcut haliyle Türkiye’den günlük erişimi on milyonu aşan yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcıları için öngörülen temsilcilik yükümlülüklerine ilişkin yapısal şartları henüz karşılamadığı belirtildi.

REDDİT NEDİR?

Bir sosyal haber, tartışma platformu olan Reddit, 2005 yılında Virginia Üniversitesi öğrencileri Steve Huffman Alexis Ohanian ve Aaron Swartz tarafından kuruldu. Siteye kayıtlı kullanıcılar bağlantı, metin, fotoğraf, anket ve video içerebilen gönderiler paylaşabilir, diğer kullanıcılar da bu gönderileri oylayarak gönderinin sayfada üste çıkmasını veya alta inmesini sağlayabilirler. Reddit'te gönderiler kullanıcılar tarafından oluşturulmuş; spor, oyun, müzik, yemek, fotoğrafçılık, haber gibi farklı konuları ele alan, "subreddit" denilen alt gruplarda paylaşılır.

Kullanıcılar gönderilere yorum yapabilir ve gönderiyi upvote (olumlu oy) veya downvote (olumsuz oy) vererek oylayabilirler. Ayrıca kullanıcılar yorumları da oylayabilir, onlara da cevap verebilirler. Kullanıcılar aldıkları oylara göre "karma" denilen puanı elde ederler. Bu puan profillerinde gözükür ve negatif bir sayıya düşebilir.

SORU İÇERMEYEN GÖNDERİLER DAHA FAZLA BEĞENİ ALIYOR

Reddit 2025 istatistiklerine göre, platformda soru içermeyen gönderiler daha fazla beğeni alıyor. Reddit'te soru sormayan içerikler , soru içeren içeriklere kıyasla 1.000'den fazla beğeni alıyor.

HARİCİ BAĞLANTILAR POPÜLER

Reddit'te en fazla etkileşimi bağlantılar sağlıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarıyla ilgili yeni markaları, web sitelerini , araçları ve içerikleri keşfetmek için Reddit'e güveniyor . Oy verme özelliği, kullanıcılara gereksiz içerikleri filtreleme ve kaliteli içerik akışında gezinme fırsatı sunuyor.

