Süper Lig'de ilk yarının 17'nci ve son haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Yayıncı kuruluş beIN Sports'taki 'Trio' programında, karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını masaya yatırıldı. Eski hakemler, müsabakanın en çok konuşulan anı olan Lucas Torreira'nın müdahalesini değerlendirdi.

Galatasaray , konuk ettiği Kasımpaşa 'yı Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 yendi. Müsabakanın hakemi Alper Akarsu 'nun kararları çok tartışıldı. beIN Sports'ta yayınlanan ' Trio ' programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban , maçta çalınan düdükleri yorumladılar.

Deniz Çoban : Ben de aynı fikirdeyim burada sarı kart olmaz.

Bülent Yıldırım : Buna sarı kart demek mümkün değil. Muhtemelen bastığını düşündü ancak çok hatalı karar. Faul dışında burada asla sarı kart düşünülmez.

Bahattin Duran : Torreira ayağını uzattı bir faul yaptı. Gördüğü sarı karta kesinlikle katılmıyorum. Dikkatsiz şekilde ayağını uzattı ve yere bastı. Faul ama kontrolsüz değil. Kart yanlış.

"BURADA SARI KART OLMAZ"

"NET ŞEKİLDE ELLE OYNAMA"

80'inci dakikada Davinson Sanchez'in pozisyonunda karar doğru mu?

Bahattin Duran: Elle oynama verilmesi gerekiyordu Davinson'un pozisyonunda, neden? Davinson'un eli önce destek durumunda. Top bu halde ele gelirse oyun devam eder ancak Davinson daha sonra vücudunu genişletiyor. Destek elinden topun geçmesini engelleyen bir el oldu. Bu pozisyon net bir şekilde elle oynamadır.

Bülent Yıldırım: Kol topun olduğu yere doğru genişliyor. İşte bu doğal konumda olmama hali ve elle oynama.

