Bundesliga devi Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan Sacha Boey'un bonservisi belli oldu. Alman kulübü, Galatasaray'ın da radarında olan Fransız sağ bekin transferinde zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Ocak 2024'te Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Sacha Boey, yeni takımında beklentilerin altında kaldı. Alman ekibinin gözden çıkardığı 25 yaşındaki sağ bekin devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Sky Sport'un haberine göre; Sacha Boey, şu ana kadar gelen birçok teklifi geri çevirdi. Fransız futbolcunun, sadece üst düzey gelecek sunan bir kulübe gitmek istediği aktarıldı.

GALATASARAY'IN RADARINDA

Sacha Boey için Crystal Palace'ın devrede olduğu ancak görüşmelerde henüz bir ilerleme kaydedilemediği belirtildi. Galatasaray'ın da eski futbolcusunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Sacha Boey

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Bayern Münih, Sacha Boey'un bonservisini belirledi. Buna göre Alman devi, Fransız futbolcu için 20 milyon euro talep ediyor. Boey'u devre arasında bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen Bayern Münih'in, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüne de sıcak baktığı belirtildi.

