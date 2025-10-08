Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bayern Münih'ten Sacha Boey itirafı: Ayrılığı düşündük!

Bayern Münih'ten Sacha Boey itirafı: Ayrılığı düşündük!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey’i yaz transfer döneminde satmayı düşündüklerini söyledi. Eberl, "Sacha, bir şeyler olsaydı ayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında başka bir karar verdik" dedi.

Bundesliga’da milli ara öncesi deplasmanda Eintracht Frankfurtilekarşılaşan Bayern Münih, bu maçtan 3-0’lık skorla ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Sacha Boey, 88'inci dakikada yerini Tom Bischof'a bıraktı.

Alman ekibinden Sacha Boey itirafı! Ayrılmasını düşündük - 1. Resim

"AYRILIĞI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ADAYLARDAN BİRİYDİ"

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray’dan Bayern Münih’e katılan Boey’in takımdan ayrılma olasılığı gündeme gelmişti. Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, Fransız futbolcunun transfer süreciyle ilgili yaşananları anlattı.

“Sacha, bir şeyler olsaydıayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında başka bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi."

Max Eberl, Sacha Boey’in performansından memnun olduklarını belirterek, “Maçlara çıkıyor, işini yapıyor ve takım içindeki rolünü yerine getiriyor" ifadelerini kulladı.

