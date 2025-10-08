Bayern Münih'ten Sacha Boey itirafı: Ayrılığı düşündük!

Bundesliga’da milli ara öncesi deplasmanda Eintracht Frankfurtilekarşılaşan Bayern Münih, bu maçtan 3-0’lık skorla ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Sacha Boey, 88'inci dakikada yerini Tom Bischof'a bıraktı.

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray’dan Bayern Münih’e katılan Boey’in takımdan ayrılma olasılığı gündeme gelmişti. Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, Fransız futbolcunun transfer süreciyle ilgili yaşananları anlattı.

“Sacha, bir şeyler olsaydıayrılığı düşündüğümüz adaylardan biriydi. Sonrasında başka bir karar verdik ve takımda tutmak istedik. Çünkü kadromuz sayısal olarak çok büyük değildi ancak kalite ve her şeyden önce güvenilirlik olarak çok iyiydi."