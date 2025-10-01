Atletico Madrid, Frankfurt'u darmadağın etti: Maçta 6 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın rakipleri Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atletico Madrid, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Giacomo Raspadori, 33. dakikada Robin Le Normand, 45+1. dakikada Antoine Griezmann, 70. dakikada Giuliano Simeone ve 82. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Alman temsilcisinin tek golünü ise 57. dakikada Jonathan Burkardt attı.

CAN UZUN 59 DAKİKADA SÜRE ALDI

Konuk ekip Eintracht Frankfurt'ta maça ilk 11'de başlayan Can Uzun, 59. dakikada yerini Hugo Larsson'a bıraktı.

ATLETICO VE FRANKFURT ÜÇER PUANDA

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 3 yaptı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Arsenal'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Liverpool'u ağırlayacak.