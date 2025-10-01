Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Atletico Madrid, Frankfurt'u darmadağın etti: Maçta 6 gol

Atletico Madrid, Frankfurt'u darmadağın etti: Maçta 6 gol

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Atletico Madrid, Frankfurt&#039;u darmadağın etti: Maçta 6 gol
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Atletico Madrid, konuk ettiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın rakipleri Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadelede Atletico Madrid, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup etti.

İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Giacomo Raspadori, 33. dakikada Robin Le Normand, 45+1. dakikada Antoine Griezmann, 70. dakikada Giuliano Simeone ve 82. dakikada Julian Alvarez kaydetti. 

Alman temsilcisinin tek golünü ise 57. dakikada Jonathan Burkardt attı.

CAN UZUN 59 DAKİKADA SÜRE ALDI

Konuk ekip Eintracht Frankfurt'ta maça ilk 11'de başlayan Can Uzun, 59. dakikada yerini Hugo Larsson'a bıraktı.

ATLETICO VE FRANKFURT ÜÇER PUANDA

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 3 yaptı. Alman ekibi Eintracht Frankfurt ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Atletico Madrid, Arsenal'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Liverpool'u ağırlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump yönetimi H-1B vizesini 100 bin dolara çıkardı: İş gücü piyasası kökten etkilenecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anadolu Efes, EuroLeague ilk maçında Maccabi'yi devirdi - SporAnadolu Efes, EuroLeague ilk maçında Maccabi'yi devirdiMohamed Salah neye uğradığını şaşırdı: O hareketi olay oldu - SporMohamed Salah neye uğradığını şaşırdı: O hareketi olay olduLiverpool ağlarını sarsan Victor Osimhen tarihe geçti: Nijeryalı golcü rekor kırdı - SporLiverpool ağlarını sarsan Osimhen tarihe geçtiGalatasaray'da Okan Buruk'tan Salah itirafı: Haberini almıştık - SporOkan Buruk'tan Salah itirafı: Haberini almıştıkArda Güler yine sahne aldı, Real Madrid gol yağdırdı - SporReal Madrid gol yağdırıp 2'de 2 yaptıGalatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi zafer: Liverpool'u eli boş gönderdiler - SporGalatasaray'dan Devler Ligi'nde tarihi zafer
Sonraki Haber Yükleniyor...