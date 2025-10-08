Cristiano Ronaldo bir ilki başardı, Messi'ye büyük fark attı: Futbolun ilk milyarderi!

Manchester United, Juventus ve Real Madrid gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra 2023 yılında Al Nassr'a transfer olan ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü ile Haziran 2025'te 400 milyon doları aşkın yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, ilk milyarder futbolcu oldu.

1,4 MİLYAR DOLAR SERVET

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre; Ronaldo'nun serveti artık 1,4 milyar dolar (yaklaşık 58 milyar TL). Portekizli yıldızın serveti, Al-Nassr'la imzaladığı rekor kontratın yanı sıra ünlü giyim markalarıyla yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla yükseldi.

21 YILDA 550 MİLYON DOLAR MAAŞ, 30 MİLYON DOLAR BONUS

Ronaldo'nun servetinde en büyük payı futbolculuk kariyerindeki maaşlar oluşturuyor. Yıldız oyuncu, 2002 ile 2023 arasında 550 milyon doların üzerinde maaş, 30 milyon dolar imza bonusu aldı.

SPONSORLUKLARDAN 175 MİLYON DOLAR

Ronaldo'nun, spor giyim firmasıNike ile yıllığı yaklaşık 18 milyon dolardan 10 senelik anlaşması var. Diğer markalarla anlaşmalar eklendiğinde, sponsorluklar Ronaldo’nun servetine 175 milyon dolar katkı yaptı.

EN YAKIN RAKİBİ MESSI'YE FARK ATTI

Bloomberg’in haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun servetine futbol dünyasından en yakın isim 38 yaşındaki yıldız Lionel Messi.

MLS'te Inter Miami forması giyen Arjantinli futbolcu, kariyeri boyunca 600 milyon doları aşkın maaş kazandı. Bu rakam içinde 2023'ten itibaren 20 milyon dolar olan yıllık garanti maaş da bulunuyor. Messi'nin ayrıca Apple ile gelir paylaşımı anlaşması yaptığı da bildiriliyor.