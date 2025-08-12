Ronaldo'dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir karara imza attı. 40 yaşındaki futbolcu, 9 yıldır birliltye olduğu Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulundu.

"EVET, KABUL EDİYORUM"

Evlilik kararını İspanyol model duyurdu. Georgina Rodriguez , Instagram hesabından Cristiano Ronaldo tarafından hediye edilen devasa yüzüğü paylaşarak, "Evet, kabul ediyorum. Şimdi ve hayatımın sonuna kadar" notunu yazdı.

2023 yılında bu yana Suudi Arabistan'da olan Ronaldo - Rodriguez çiftinin 2 çocuğu bulunuyor.