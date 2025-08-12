Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ronaldo'dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare

Ronaldo'dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ronaldo&#039;dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare
Spor Haberleri

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'dan sürdüren Cristiano Ronaldo, 2 çocuğunun annesi Georgina Rodriguez ile evlilik kararı aldı. Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu ile 9 yıldır hayatında olan Rodriguez, teklifi kabul etti. Devasa evlilik yüzüğü sosyal medyada çok konuşuldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir karara imza attı. 40 yaşındaki futbolcu, 9 yıldır birliltye olduğu Georgina Rodriguez'e evlilik teklifinde bulundu.

Ronaldo'dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare - 1. Resim

"EVET, KABUL EDİYORUM"

Evlilik kararını İspanyol model duyurdu. Georgina Rodriguez , Instagram hesabından Cristiano Ronaldo tarafından hediye edilen devasa yüzüğü paylaşarak, "Evet, kabul ediyorum. Şimdi ve hayatımın sonuna kadar" notunu yazdı.

Ronaldo'dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare - 2. Resim

2023 yılında bu yana Suudi Arabistan'da olan Ronaldo - Rodriguez çiftinin 2 çocuğu bulunuyor.

Ronaldo'dan 9 yıl sonra büyük sürpriz! Sosyal medyayı sallayan kare - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

