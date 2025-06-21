Lionel Messi’den çok konuşulacak Cristiano Ronaldo itirafı: Arkadaş değiliz ama…

Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, Suudi Arabiştan kulübü Al-Nassr ile sözleşmesi sona eren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

İspanya'da aynı dönemde rekabet ettikleri yıllarda bile La Liga’nın iki devi Barcelona ile Real Madrid'in ezeli rekabeti nedeniyle karşıt taraflarda yer alan Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, bu sefer performanslarıyla değil, dikkat çeken bir açıklamayla gündeme geldi. Arjantinli yıldız, "en iyi futbolcu" tartışmalarının gölgesinde uzun yıllar rekabet halinde olduğu Portekizli futbolcu ile ilişkisini anlattı.

"REKABETİMİZ SAHADA"

Lionel Messi, DSports’a verdiği röportajda, "Cristiano'ya kariyeri sebebiyle büyük bir saygı duyuyorum çünkü hala en üst seviyede mücadele ediyor. Onunla rekabetimiz sahadaydı, ikimiz de takımlarımızın iyiliğini istedik. Bu rekabet her zaman sahada kaldı, saha dışında iki normal insanız" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEDİK"

Futbol kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden 37 yaşındaki futbolcu, "Birlikte vakit geçirmedik, arkadaş değiliz ama birbirimize her zaman büyük bir saygıyla yaklaştık" sözlerini sarf etti.