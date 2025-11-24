İklim aktivisti Greta Thunberg ve beraberindeki diğer aktivistler, Venedik’te Büyük Kanal’ı yeşile boyadıktan sonra şehirden yasaklandı. Veneto Bölgesi Valisi Luca Zaia, eylemi "şehrimize, tarihine ve kırılgan yapısına saygısız bir hareket" olarak eleştirdi ve çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği söyledi.

Greta Thunberg ve Extinction Rebellion aktivistleri, Venedik’te Büyük Kanal’ı yeşile boyadıktan sonra şehirden yasaklandı.

ŞEHRE GİRİŞİ YASAK, PARA CEZASI DA GELDİ

22 yaşındaki iklim aktivistine 150 euro para cezası ve 48 saat şehir giriş yasağı verildi. Hafta sonu yapılan eylemler nedeniyle diğer 35 aktivist de aynı ceza ve yasakla karşılaştı.

Nehri yeşile boyadı, şehre girişi yasaklandı! Tarihimize yapılmış bir hakaret

Aktivistler, çevreye zararsız bir boyayı Büyük Kanal’a dökerek protesto gerçekleştirdi. Eylem, Brezilya’da düzenlenen Cop30 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nın sona erdiği günle eş zamanlı yapıldı.

Ayrıca Rialto Köprüsü’ne "ekosid durdurulsun" yazılı bir pankart astılar ve kırmızı giysiler ve yüzlerini örten peçelerle turist kalabalığı arasında yavaş yürüyerek bir flaş-mob protestosu düzenlediler.

Nehri yeşile boyadı, şehre girişi yasaklandı! Tarihimize yapılmış bir hakaret

"ŞEHRİMİZE, TARİHİNE VE KIRILGAN YAPISINA SAYGISIZ BİR HAREKET"

Veneto Bölgesi Valisi Luca Zaia, eylemi "şehrimize, tarihine ve kırılgan yapısına saygısız bir hareket" olarak eleştirdi ve çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi. Ancak bazı turistler, protestonun dünya liderlerinin iklim krizine yeterince tepki göstermediğini vurgulamak için meşru bir eylem olduğunu belirtti.

Extinction Rebellion, İtalya’daki 10 şehirde kanallar, nehirler, göller ve çeşmelere aynı tür yeşil boyayı döktüklerini ve iklim çöküşünün etkilerini gözler önüne sermeyi amaçladıklarını açıkladı. Boya, Cenova ve Padova’daki çeşmelere, Torino’daki Po Nehri’ne, Bologna’daki Reno Nehri’ne ve Taranto’daki Tara Nehri’ne döküldü.

Nehri yeşile boyadı, şehre girişi yasaklandı! Tarihimize yapılmış bir hakaret

Geçen ay Thunberg, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Global Sumud Filosu girişiminde yer aldıktan sonra İsrail’de gözaltına alınmıştı.

Nehri yeşile boyadı, şehre girişi yasaklandı! Tarihimize yapılmış bir hakaret

Thunberg, İsrail’deki gözaltında "darp, tekme, açlık ve işkenceye" maruz kaldığını iddia etti ve İsrail güvenlik görevlilerinin bavuluna hakaret ve aşağılayıcı çizimler yaptığını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Thunberg’in “açıkça yalan söylediğini” belirtti.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası