Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Greta Thunberg isyan etti! “Gazze’de gözlerimizin önünde soykırım var”

Greta Thunberg isyan etti! “Gazze’de gözlerimizin önünde soykırım var”

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Greta Thunberg, Gazze, İsrail, Filistin, Soykırım, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Greta Thunberg, Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirerek uluslararası toplumu Filistin halkına ihanet etmekle suçladı. Aktivist, dünya liderlerinin savaş durmadıkça halkı temsil etmediğini söyledi.

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu üyelerinden bazıları, serbest bırakılmalarının ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan filoda yer alan Thunberg, Atina Havalimanı’nda yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

Thunberg, Gazze’de yaşananları açıkça “soykırım” olarak nitelendirerek, “Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Uluslararası sistem Gazze’deki Filistinlilere ihanet ediyor” dedi. İnsanların bu kadar acımasız olabilmesini anlayamadığını belirten aktivist, “On yıllardır süren baskı ve apartheidin bir devamı olarak, yasa dışı bir kuşatma altında mahsur kalan milyonlarca insan kasten aç bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu’nun, hükümetlerin Gazze ablukasını kırma ve insani yardımları ulaştırma konusundaki başarısızlığına karşı bir girişim olduğunu vurgulayan Thunberg, dünya liderlerine de sert tepki gösterdi. “Liderlerimiz, Gazze’deki savaşı durdurmadıkları sürece bizi temsil etmiyorlar” diyerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Almanya'da 'İsrail'in güvenliğini savunacağız' çıkışı! 'Eurovision'dan dışlanırsa boykot ederiz'Kuraklık Kayseri'yi vurdu: Göletteki sular çekildi, balıklar kıyılara vurdu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriye'de Esad sonrası ilk seçim! Sonuçlar açıklandı, 119 milletvekili belirlendi - DünyaSonuçlar açıklandı, 119 milletvekili belirlendiAlmanya'da 'İsrail'in güvenliğini savunacağız' çıkışı! 'Eurovision'dan dışlanırsa boykot ederiz' - DünyaMerz: İsrail'in güvenliğini savunacağızAvrupa kıyılarında tehlike! Rusya’nın 'gölge filosu' petrol sızdırdı! - DünyaTürkiye sınırında tehlike!Epstein davasında yeni gelişme: Ghislaine Maxwell’in 20 yıllık cezası kesinleşti! - DünyaGhislaine Maxwell’in 20 yıllık cezası kesinleşti!Nijerya'da amansız mücadele! Elebaşı dahil 35 terörist etkisiz hale getirildi - DünyaNijerya'da elebaşı dahil 35 terörist öldürüldüABD basını yazdı: Türkiye’nin Beylikova stratejisi Çin’i devre dışı bırakıyor! - DünyaTürkiye’nin Beylikova stratejisi Çin’i devre dışı bırakıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...