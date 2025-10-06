Greta Thunberg isyan etti! “Gazze’de gözlerimizin önünde soykırım var”

İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında iklim aktivisti Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu üyelerinden bazıları, serbest bırakılmalarının ardından Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan filoda yer alan Thunberg, Atina Havalimanı’nda yaptığı açıklamada İsrail’in saldırılarını sert sözlerle eleştirdi.

Thunberg, Gazze’de yaşananları açıkça “soykırım” olarak nitelendirerek, “Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor. Uluslararası sistem Gazze’deki Filistinlilere ihanet ediyor” dedi. İnsanların bu kadar acımasız olabilmesini anlayamadığını belirten aktivist, “On yıllardır süren baskı ve apartheidin bir devamı olarak, yasa dışı bir kuşatma altında mahsur kalan milyonlarca insan kasten aç bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu’nun, hükümetlerin Gazze ablukasını kırma ve insani yardımları ulaştırma konusundaki başarısızlığına karşı bir girişim olduğunu vurgulayan Thunberg, dünya liderlerine de sert tepki gösterdi. “Liderlerimiz, Gazze’deki savaşı durdurmadıkları sürece bizi temsil etmiyorlar” diyerek uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.