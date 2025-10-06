Gazze için nefesler tutuldu! İsrail, Hamas ve ABD bugün Kahire’de masaya oturuyor

Gazze'de iki yıldır süren soykırıma son vermek için gözler yeniden Mısır'a çevrildi. İsrail, Hamas ve ABD heyetleri bugün Kahire'de bir araya geliyor. Görüşmelerin hedefinde; ateşkes, rehine takası ve savaş sonrası yönetimin belirlenmesi var.

TRUMP HIZLA ÇÖZÜM İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerecilerden "hızlı hareket etmelerini" istedi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada "İlk aşamanın bu hafta tamamlanması gerektiği söylendi, herkesten hızı hareket etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, "rehinelerin birkaç gün içinde serbest bırakılabileceğini" söyledi.

HAMAS, 47 REHİNEYE KARŞI YÜZLERCE TUTUKLUYU TALEP EDİYOR

Hamas'ın baş müzakerecisi Halil el-Heyya, Kahire'de Mısır ve Katar arabulucularıyla görüştü. Filistinli bir yetkiliye göre, hedef; 47 rehinenin, İsrail hapishanelerindeki yüzlerce Filistinli tutukluya karşılık serbest bırakılması.

Trump'ın planı, ömür boyu hapis cezası almış 250 Filistinli ve savaşta tutuklanan 1.700'den fazla kişinin serbest kalmasını öngörüyor.

ABD ELÇİLERİ KAHİRE'DE

Trump, görüşmelere damadı Jared Kushner ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’u gönderdi.

HAMAS: GAZZE'DEN ÇEKİLİN, BİZ DE DURURUZ

Hamas’a yakın bir kaynak, örgütün, İsrail’in Gazze’deki tüm askeri operasyonları, hava ve drone saldırılarını durdurmasını istediğini ve karşılık olarak kendi askeri faaliyetlerini askıya alacağını iletti.

İSRAİL ORDUSU UYARDI: MÜZAKERE BAŞARISIZ OLURSA SALDIRI YENİDEN BAŞLAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Koramiral Eyal Zamir, müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda, "Gazze'de savaşa geri dönüleceğini" açıkladı.

ATEŞKES ÇAĞRILARI YÜKSELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmeler öncesinde CBS’e yaptığı açıklamada, “Saldırılar sürerken rehineleri serbest bırakamazsınız, bu yüzden saldırılar durmalı” dedi.

Gazze Sivil Savunma Ajansı, Pazar günü İsrail saldırılarında en az 20 kişinin öldüğünü, bunlardan 13’ünün Gazze Şehrinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

HAMAS DEVRE DIŞI MI BIRAKILIYOR?

Trump’ın savaş sonrası yol haritasına göre Hamas ve diğer gruplar Gazze'nin yönetiminde yer almayacak. Yönetim, Trump'ın başkanlık edeceği bir geçiş otoritesiyle teknokratlardan oluşan bir yapıya devredilecek.