Trump’tan Gazze planı açıklaması: “İsrail için harika, dünya için olumlu”

Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de esirlerin salıverilmesine imkan tanıyan planın İsrail için "harika" sonuçları olacağını söyledi.

Trump, öncelikle İsrail'i kastederek "Esirlerinizi geri almak istiyorsunuz, değil mi? Bu, İsrail için harika bir anlaşma. Tüm Arap dünyası, Müslüman dünyası ve dünyanın geri kalanı için harika bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

ABD basınında, Başkan Trump'ın bu sözleriyle, ateşkes planına Hamas'ın cevabıyla ilgili Tel Aviv'den gelen ilk yorumların aksine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine anlaşmayı desteklemeleri gerektiği mesajını verdiği değerlendirmeleri yer aldı.

Trump'ın açıklaması, Netanyahu ile ateşkes planı üzerine yaptığı telefon görüşmesinin ABD merkezli Axios haber sitesinde yer almasının ardından geldi.

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu görüşmede, ateşkes planıyla ilgili Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu'ya Trump'ın, argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edilmişti.

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etmek konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Öte yandan Trump'ın, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan, Gazze'de ateşkes çabaları ve Katar'ın bombalanması konusunda ABD ile İsrailli yetkililer arasında yaşanan anlaşmazlık ve gerginliklere yer verilen New York Times haberini paylaşması dikkati çekti.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.