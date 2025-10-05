Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump, Netanyahu'yu azarladı! "Neden her zaman olumsuzsun?"

Trump, Netanyahu’yu azarladı! “Neden her zaman olumsuzsun?”

Kaynak: Anadolu Ajansı
Trump, Netanyahu’yu azarladı! “Neden her zaman olumsuzsun?”
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Hamas’ın cevabı konusunda gerilim yaşandı. Hamas'ın esir değişimini kabul ederken diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamasının ardından Netanyahu'yu telefonla arayan Trump'ın argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?" diye çıkıştığı iddia edildi.

Amerikan Axios sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a Hamas'ın cevabının bir anlam ifade etmediğini söyleyince sinirlenen ABD Başkanı tarafından azarlandı.

Trump'a Hamas'ın cevabının "kutlanacak bir şey olmadığını ve hiçbir anlamı olmadığını" söyleyen Netanyahu, Trump'tan argo ifadelerle "Kahretsin neden her zaman bu kadar olumsuzsun?" cevabını aldı.

Haberde, bu cevabın Trump'ın Hamas'ın anlaşmaya yanaşması durumunda Netanyahu'yu saldırıları sona erdirmeye ikna etme konusunda kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.

ABD'li yetkililere göre, Netanyahu'nun Hamas'ın "olumlu" cevap verdiği yönünde bir düşünce oluşmaması için ABD ile koordinasyon sağlama amacı taşıdığı, buna karşın Trump'ın tam aksi yönde düşündüğü aktarıldı.

HAMAS, ESİR DEĞİŞİMİNİ KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

