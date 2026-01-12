Türkiye'nin farklı noktalarından gelen sarsıntı haberlerinin ardında, vatandaşları 'Az önce deprem nerede oldu?' sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. İşte, 12 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem nerede oldu?" sorusunu gündeme taşıdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımla birlikte son depremler listesi belli oldu.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinden itibaren büyük ölçekli bir deprem kaydedilmezken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre Kıbrıs’ın Beşparmak bölgesinde 1,6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

2026.01.12 16:00:45 35.3087 33.4185 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-BESPARMAK 2026.01.12 15:44:39 39.2258 28.1247 14.9 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'in Sındırgı ve Uşak'ın Eşme ilçelerinde deprem kaydedildi.

2026-01-12 15:44:40 39.23806 28.15333 7.0 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-12 15:36:08 38.51778 29.10528 7.0 ML 1.2 Eşme (Uşak)

