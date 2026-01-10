AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 10 Ocak 2026 Cumartesi gününe ait sismik veri güncellemesiyle Türkiye genelindeki son depremler listesi paylaşıldı. Sabah saatlerinden itibaren kaydedilen sarsıntılar arasında en dikkat çeken Muğla’da hissedilen 4,1 büyüklüğündeki deprem oldu.

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle günlük olarak birçok küçük ve orta ölçekli deprem gerçekleşiyor. 10 Ocak itibarıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son deprem verileri, sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Günün en son yaşanan sarsıntısı ve detaylar haberimizde yer alıyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

10 Ocak Cumartesi sabah erken saatlerinde Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, yeryüzündeki derinlik yaklaşık 40 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

10 Ocak AFAD son depremler listesi şu şekilde:

