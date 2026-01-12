Anadolu Ajansı • Kütahya
Kütahya'da ahşap ev çöktü, enkazdan 1 kişi kurtarıldı
Kütahya'da 2 katlı eski ahşap evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan kişi, yaralı halde ekiplerce kurtarıldı.
Kütahya Bölücek Mahallesi'nde ikamet eden 36 yaşındaki Ümit Akgün, ailesine ait iki katlı eski ahşap evden hurda odunları çıkarmak istediği sırada çökme meydana geldi.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yıkılan evin enkazı altında kaldığı belirlenen Akgün, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akgün'ün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
