Trump'tan '21 maddelik plan' açıklaması: Sadece Gazze değil, Orta Doğu da hedefte

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik plan hakkında yaptığı açıklamada, herkesin Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirmek istediğini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın yapacağı görüşmede bunu sonuçlandırmayı umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters’a verdiği röportajda Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik plan hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, söz konusu plana hem İsrail hem de Arap liderlerden "çok iyi tepkiler" aldığını belirterek, herkesin Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmek istediğini ifade etti.

TRUMP, NETANYAHU İLE GÖRÜŞMESİNDEN UMUTLU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray’da yapacağı görüşmede söz konusu plana dair bir anlaşmayı sonuçlandırmayı umduğunu aktaran Trump, önümüzdeki iki gün içinde bir anlaşma duyurmayı umduğunu ifade etti. Trump, planın sadece Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirmekle kalmayıp, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir barışın sağlanmasını amaçladığını söyledi.

TRUMP'IN 21 MADDELİK ATEŞKES PLANI