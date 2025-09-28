Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trump ile Putin bir kez daha görüşecek mi? Kremlin'den 'hazırız' açıklaması

Trump ile Putin bir kez daha görüşecek mi? Kremlin'den 'hazırız' açıklaması

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Alaska'daki ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve sonrası gözler iki liderin bir kez daha görüşmesine çevrildi. Kremlin, Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Moskova'da görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Peskov, Putin'in Trump'ı Alaska'daki zirvede Moskova'ya davet ettiğini anımsattı.

Trump ile Putin bir kez daha görüşecek mi? Kremlin'den 'hazırız' açıklaması - 1. Resim

KREMLİN: PUTİN HAZIR

Peskov, bu teklifin geçerli olduğunu belirterek, "Putin, Trump ile görüşmeye hazır ve bundan memnun olacak. Her şey Trump'ın kararına bağlı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, İngiltere ve Fransa'nın nükleer cephanesini hesaba katma yönündeki talebinin geçerli olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Peskov, bu konunun güncel olduğunu söyledi.

Peskov, ilk önce Rusya ve ABD arasında yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirterek, "Ancak ileride nükleer cephane konusunun da ele alınması lazım. Bu cephaneler, Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili sorunun bileşenidir." dedi.

Trump ile Putin bir kez daha görüşecek mi? Kremlin'den 'hazırız' açıklaması - 2. Resim

PUTİN-TRUMP ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump, ağustosta Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf-Richardson Üssü’nde bir araya gelmişti.

Putin, Trump'a bir sonraki zirveyi Moskova'da gerçekleştirme teklifinde bulunmuş, Trump da bunun mümkün olduğunu belirtmişti.

