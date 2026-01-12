Uzun süredir karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Ünlü ismin kardeşi, doktorların 'organ nakli' kararı aldığını ve uygun donör beklediklerini duyurdu.

'Geniş Aile' dizisindeki 'Cevahir' karakteriyle adını milyonlara duyuran başarılı oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamayla ağabeyinin durumuna dair bilgi verdi. Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli ağabeyim Ufuk Özkan, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22’ye yükseldiği tespit edildi. Doktorlarımız organ nakli kararı aldı ve şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek olan ağabeyimin süreci uzman ekipler tarafından yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür eder, bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı göstermelerini rica ederiz."

EYLÜL AYINDA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz eylül ayında evinde fenalaşan Ufuk Özkan, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncunun sağlık durumu, organ nakli süreciyle yakından izleniyor.

