“Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına kazınan oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmişti. Özkan hakkında çıkan intihar girişimi iddiaları, sevenlerini endişelendirmiş ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Beşiktaş’taki evinde yaşandığı öne sürülen olay sonrası hastaneye kaldırılan Özkan’ın, yapılan açıklamalara göre karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilmişti. Ünlü oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Son yıllarda hem sağlık sorunları hem de özel hayatıyla gündeme gelen Ufuk Özkan, siroz teşhisi, yoğun ilaç tedavisi, 17 yıllık evliliğinin sona ermesi ve nafaka konusundaki tartışmalarla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Eski eşi Nazan Özen’in yaptığı çarpıcı açıklamalar da Özkan’ın adıyla birlikte medyada geniş yer bulmuştu.

YOĞUN BAKIM SÜRECİNİ ATLATIP TABURCU EDİLDİ

Geçtiğimiz aylarda çıkan intihar girişimi iddiaları, Özkan’ın sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantılı olarak değerlendirildi. Daha sonra ise oyuncunun siroz nedeniyle kullandığı ilaçlardan birinin yan etkisi sonucu hastaneye yatırıldığı ve yaşanan sağlık krizinin bu sebeple ortaya çıktığı öğrenildi. Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, basına yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun yoğun bakımda geçirdiği 48 saatlik sürecin kritik olduğunu ve tedavinin ardından kontrollü bir şekilde taburcu edildiğini ifade etmişti.

İntihar girişimi iddialarıyla gündeme gelmişti! Ufuk Özkan’ın son hali ortaya çıktı

“BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?”

Taburcu olmasının ardından sağlık durumu hakkında da açıklamada bulunan Özkan, sevenlerini bilgilendirerek şunları söyledi:

“Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yaz aylarında yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gidip geliyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrole gidiyorum.”

HAYRANLARI YORUMSUZ BIRAKMADI

Özkan’ın sağlık durumu hakkında ortaya çıkan bu açıklamalar, hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı. Ancak ünlü oyuncu sosyal medya üzerinden paylaşılan haberler nedeniyle hala dikkatle takip ediliyor.

Son olarak, sosyal medyada yayılan yeni bir videoya göre, Özkan Konya’da bir tandırcının misafiri oldu. Söz konusu paylaşım bazı kullanıcıların dikkatini çekti. Ünlü oyuncu için hayranları “Allah şifa versin, seni seviyoruz. Dikkat et kendine” , “Yaşama sevinci kalmamış” , “Umarım kendini toparlar, her zaman desteğiz” gibi yorumlarda bulundu.

