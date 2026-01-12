Kaç adet Ferrari, Porsche, Lamborghini satıldı Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) 2025 yılı verilerinde lüks segment satışlarındaki artış dikkat çekiyor. D,E ve F segmenlerinde satışlar yüzde 34 arttı. Peki en çok hangi modeller sattı? Değeri 100 milyon TL’leri bulan Ferrari, Lambroghini, Bentley’den kaç adet satıldı? Açıklanan verilere göre 2025’te otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bu satışların 1 milyon 84 bin 496 adedi otomobil.

Kaç adet Ferrari, Porsche, Lamborghini satıldı? Pazarın yüzde 82,7’sini A, B ve C segmentindeki ekonomik modeller oluştururken asıl dikkat çeken tablo lüks segmentte ortaya çıkıyor. Lüks ve ultra lüks sınıftaki D,E ve F segmentinde 2025 yılında 187 bin 856 adet satış gerçeklemiş. 2024 yılında bu rakam 140 bin 140 adet iken yüzde 34’lük bir büyüme yaşandı. Yüksek fiyatlarına rağmen E segmentinde 35 bin 746 adet ve Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley markaların yer aldığı F segmentinde 6 bin 798 adetlik satış gerçekleşti.

2025 yılının lüks otomobil karnesi! D SEGMENTİNDE 145 BİN ADETLİK SATIŞ 145 bin 312 adet satılan D segmentinde lider BYD Seal-U oldu. Model 30 bin 380 adetlik satış gerçekleştirdi. BMW X1 modeli 12 bin 248 adetle ikinci sırada, üçüncü sırada ise Skoda Superb 10 bin 846 adetle yer aldı.

2025 yılının lüks otomobil karnesi! E SEGMENTİNE ALMAN DAMGASI Bir üst sınıf olan E segmentine baktığımızda BMW’nin 5 Serisi 6 bin 932 adetle lider. Onun en yakın takipçisi yine bir Alman olan Mercedes E Serisi. E Serisi 5 bin 413 adetlik bir satış gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise yine Mercedes var. GLC modeli 4 bin 283 adet satıldı. Audi’nin A6 modeli 4 bin 315 adetle 4. sırada. Beşinci sırada ise Volvo’nun büyük SUV modeli XC90, 3 bin 591 adetlik satışla bulunuyor.

2025 yılının lüks otomobil karnesi! ULTRA LÜKS SEGMENT Daha ultra lüks segment olan F’ye baktığımızda burada da yine bir SUV model lider durumda. Audi’nin Q7 modeli 1242 adetlik satışla zirvede. Mercedes’in G Serisi 1200 adetlik satışla ikinci sırada. Mercedes’in elektrikli lüks modeli EQS 839 adetlik satışla üçüncü sırada. Dördüncü sırada da bir başka Audi yer alıyor. Markanın dev SUV’u Q8 781 adetlik satışa ulaştı. BMW’nin 7 Serisi 597 adetle beşinci durumda. 6. sırada Mercedes S Serisi 611 adetle, 7. sırada Porsche Cayenne 209 adetle, 8. sırada Range Rover 197 adetle, 9. sırada Porsche Taycan 143 adetle ve 10. sırada Range Rover LWB 138 adetle yer alıyor.

2025 yılının lüks otomobil karnesi! 100 MİLYONLUK SPOR OTOMOBİLLER Ultra lüks denildiğinde akla ilk gelen ve bazılarının fiyatları 100 milyon TL’leri bulan spor otomobillerde ise Mercedes-AMG GT 87 adetlik satışla zirvede yer alıyor. Modelin fiyatı ise versiyona göre 15 milyon TL ile 30 milyon TL arasında değişiyor. İkinci sırada yine bir Alman devi olan Porsche’nin 911 modeli 49 adetle yer alıyor. Bunlardan 6 adedi GT3 versiyonu. Üçüncü sırada 31 adetlik satışla Mercedes’in SL modeli yer alıyor. AMG GT 4-Kapı Coupe modeli ise 29 adetlik satışla onu takip etti. Ayrıca 18 adet Bentley GT, 10 adet Aston Martin Vantage, 10 adet Aston Martin DB12 Coupe, 8 adet Ferrari 12Cilindri, 6 adet Ferrari Roma Spider, 3 adet Bentley GTC, 3 adet Ferrari SF90 Stradale, 3 adet Maserati GranTurismo, 2 adet Aston Martin DBS, 2 adet Lamborghini Huracan, 1 adet BMW M8, 1 adet Maserati MC20 satıldı. Satışlara marka bazında baktığımızda da lükse segmentte 17 adet Jaguar, 25 adet Ferrari, 28 adet Lamborghini, 35 adet Aston Martin, 38 adet Bentley ve 182 adet Maserati satıldığı görülüyor.

