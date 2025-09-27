Zelenskiy'den Avrupa'ya uyarı: Putin bir ülkeye daha saldıracak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı bitirmeden yeni bir cephe açabileceğini öne sürdü.

The Guardian'dan elde edilen bilgilere göre, Zelenskiy, Moskova’nın son dönemdeki insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla NATO’nun savunma kapasitesini test ettiğini savundu.

"SAVAŞI BİTİRMEYECEK"

BM Genel Kurulu için New York’ta bulunduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Putin Ukrayna’daki savaşını bitirmeyi beklemeyecek. Yeni bir yön açacak. Kimse neresi olduğunu bilmiyor. Ama bunu istiyor” dedi.

"PUTİN, AVRUPA'YI TEST EDİYOR"

Zelenskiy, Danimarka, Polonya ve Romanya’da görülen İHA’ların, ayrıca Estonya hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçaklarının Avrupa’nın hava savunmasını sınamaya yönelik olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, geçtiğimiz haftalarda 92 İHA’nın Polonya’ya doğru “eşgüdümlü” şekilde yönlendirildiğini, bunlardan 19’unun Polonya hava sahasına geçtiğini ve dördünün düşürüldüğünü aktardı.

Ukrayna’nın bu alandaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Bazı ülkelerin temsilcileri Ukrayna’ya gelerek Rus hava saldırılarını püskürtmeye yönelik pratik eğitim alacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP, "KAĞITTAN KAPLAN" DEMİŞTİ

Trump ile görüşmesini “çok güzel” olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD Başkanı’nın Ukrayna’nın tüm işgal altındaki topraklarını geri alabileceğine inandığını söylediğini aktardı. Trump ayrıca Rusya’nın ekonomisinin zor durumda olduğunu ve ordusunu “kâğıttan kaplan” olarak tanımladı.

Zelenskiy, Rusya’nın ilerleyişinin kalıcı olmadığını belirterek, “Bu bir başarı değil, sadece geçici bir varlık” dedi. ABD’den Tomahawk füzesi talebine ilişkin soruya ise “Hassas bir konu” diyerek cevap vermedi.

Son aylarda Ukrayna, yerli üretim uzun menzilli İHA’larla Rusya’daki petrol rafinerilerini hedef almıştı. Zelenskiy, Kremlin’in bu kış Ukrayna’nın enerji altyapısını yok etmeye çalışması halinde Moskova’nın da misilleme olarak karanlığa gömüleceğini söyledi.