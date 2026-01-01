Paris’e iki saat mesafede bulunan Naours, ilk bakışta sakin ve klasik bir Fransız köyü izlenimi verse de gelen turistleri her defasında şoke ediyor. Sessiz sokakları, taş evleri ve küçük nüfusuyla dikkat çeken köyü asıl sıra dışı kılan detay, gözlerden uzak bir noktada, yerin metrelerce altında başlayan hayatı. Naours’un altına yayılan tüneller ve odalar, yüzeyde görünenin çok ötesinde bir hayat alanı barındırıyor.

YERİN ALTINDA BAŞKA BİR NAOURS VAR Naours’un altında yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir tünel ağı yer alıyor. Bu ağın içinde 300’e yakın oda bulunuyor. Dar geçitlerle birbirine bağlanan bu alanlar, sadece bir sığınak değil; meydanları, ibadet alanları ve günlük hayatı mümkün kılan bölümleriyle tam anlamıyla yeraltında kurulmuş bir köy görünümü sunuyor. 2022 verilerine göre Naours’ta sadece 1.055 kişi yaşıyor. Buna karşın yıl boyunca köyün altındaki tünelleri görmek için gelen ziyaretçi sayısı, yüzeyde yaşayan nüfusun katbekat üzerine çıkıyor. Yeraltındaki bu alan, bugün Fransa’da en fazla ilgi gören turistik noktalardan biri.

FRANSIZ COTSWOLDS’U OLARAK ANILIYOR Naours ve çevresi yalnızca yeraltı şehriyle değil, doğasıyla da ilgi görüyor. Bölge, elma ve yerel peynirleriyle tanınıyor. Bozulmamış kırsal dokusu nedeniyle “Fransız Cotswolds” benzetmesi yapılmakta. Sessizlik, yeşil alanlar ve küçük köy hayatı Paris’ten kaçmak isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.

AMİENS YAKINLIĞI GEZİYİ TAMAMLIYOR Naours, “Fransa’nın Venedik’i” olarak bilinen Amiens kentine sadece 25 dakika uzaklıkta yer alıyor. Kanalları, Gotik katedrali ve yüzen bahçeleriyle tanınan Amiens, Naours gezisini tamamlayan önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Bu yakınlık, bölgeyi günübirlik ve kısa tatiller için cazip hale getiriyor. Paris’ten ve Calais’den kara yoluyla kolay ulaşım sağlanabiliyor. Tripadvisor’daki yorumlarda, özellikle Amiens’e yolu düşenlere Naours tünellerini görmeleri öneriliyor.

GÖREN HAYRAN KALIYOR Naours’un yeraltındaki bu geniş ağı, köyü sıradan bir kırsal yerleşim olmaktan çıkarıyor. Tüneller arasında dolaşan ziyaretçiler, yüzeydeki sessizliğin aksine, yerin altında bambaşka bir tempo ile karşılaşıyor. Paris’ten ve Calais’den kara yoluyla kolay ulaşım sağlanabiliyor. Tripadvisor’daki yorumlarda, özellikle Amiens’e yolu düşenlere Naours tünellerini görmeleri öneriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası