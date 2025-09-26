Rusya’yı sarsan gizemli ölümler: Putin yanlısı siyasetçi ağaca asılı halde bulundu

Rusya’da son günlerde yaşanan bir dizi şüpheli ölüm ülke gündemini sarsıyor.

Son olarak ikisi öne çıktı. Putin yanlısı bir siyasetçi ve eski bir ulaşım yöneticisi, farklı şehirlerde esrarengiz şekilde ölü bulundu.

AĞAÇTA ELLERİ BAĞLI HALDE BULUNDU

43 yaşındaki Vitaly Kapustin, iş insanı ve bölgesel milletvekiliydi. Putin’in Birleşik Rusya Partisi üyesi olan Kapustin, bir yol kenarında yüksek bir ağaçta, elleri arkadan bağlı şekilde asılı bulundu.

Görgü tanıkları, “O kadar yüksekteydi ki kendi başına çıkması mümkün görünmüyordu” diyerek intihar ihtimaline şüpheyle yaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MOSKOVA'DA ESKİ ULAŞIM YÖNETİCİSİNİN ÖLÜMÜ

Bir gün önce ise eski ulaşım yöneticisi Alexander Fedotov, Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı yakınlarındaki lüks bir otelde ölü bulundu. Yüksek katlı bir odada kalan Fedotov’un yanında intihar notu bulunmadı.

Geçen yıl St. Petersburg Ulaşım Müdürlüğü’ndeki görevinden ani şekilde ayrılan Fedotov’un, istihbarat servisi FSB’nin yürüttüğü soruşturmalar nedeniyle görevden alındığı iddia edilmişti. Fedotov’un, geçtiğimiz temmuzda görevden alınan eski Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

BİRBİRİYLE BAĞLANTILI ÖLÜMLER

Fedotov’un ölümü, yalnızca bir gün önce St. Petersburg’daki Ermeni Konsolosluğu’nda bilekleri kesilmiş halde ölü bulunan eski gümrük müdürü Boris Avakyan’ın ardından geldi. Avakyan’ın ölümü de intihar mı yoksa cinayet mi sorularını beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz hafta ise savunma sanayiiyle bağlantılı bir fabrikanın üst düzey yöneticisi Alexander Tyunin, silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

ARTAN ŞÜPHELER

Art arda gelen bu vakalar, iş dünyasındaki çıkar çatışmaları ve siyasi baskılarla bağlantılı olabileceği yorumlarına neden oluyor.

Uzmanlar, son dönemde üst düzey iş insanları ve bürokratların artan şekilde şüpheli ölümlerle gündeme gelmesinin hem Rusya’da hem de uluslararası arenada ciddi soru işaretleri oluşturduğunu vurguluyor.