Beyoğlu'nda bir binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bina sakini iki kişi çatıya sığındı.

İstanbul Beyoğlu'nda dün akşam saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; dört katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen alevler, 1’inci katı komple sardı. Yangın nedeniyle çeşitli patlamalar meydana gelirken, iddiaya göre üst kattaki 2 kişi dumandan etkilenerek çatıya sığındı.

Beyoğlunda geceyi alevler aydınlattı! Bina sakini 2 kişi çatıya sığındı

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Mahalle sakinlerinin çabasıyla çatıya sığınan 2 kişi kurtarılırken; çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası dumandan etkilenen 2 kişi sağlık kontrolleri için, bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

Yangını gerçekleştiği 1’inci katta ölen ya da yaralanan olmadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Öte yandan polis ekipleri yangının gerçekleştiği sokağı giriş ve çıkış olmak üzere kapatarak kontrollü bir şekilde güvenlik önlemi aldı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

