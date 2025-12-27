Ümraniye'de korkutan yangın! Kereste deposu alevlere teslim oldu
İstanbul Ümraniye’de bir kereste deposunda çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Olay, Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 19:30 sıralarında meydana geldi.
EKİPLER OLAY YERİNDE
Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, depoda bulunan ahşap ve yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla hızla yayıldı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
MADDİ HASAR BÜYÜK
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken, depoda ciddi maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.