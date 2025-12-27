Anadolu Ajansı • Hatay
Hatay'da korkutan yangın! 4 iş yeri alevlere teslim oldu
Hatay’da sanayi sitesinde çıkan yangında alevlere teslim olan 4 iş yerindeki araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Ekipler bölgede alevlere müdahaleyi sürdürüyor.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde başlayan ve üç tamirhaneye daha sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
- Yangın, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Antakya Sanayi Sitesi'nde çıktı.
- Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobil tamirhanesinde başladı.
- Alevler kısa sürede 3 tamirhaneye daha sıçradı.
- Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde çıkan, ardından 3 tamirhaneye sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede 3 tamirhaneye daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye personelinin yangına müdahale çalışmaları sürüyor.
Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR