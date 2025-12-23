İhlas Haber Ajansı
Yağış takla attırdı! Üsküdar'da yürekler ağza geldi
Üsküdar'da Tantavi Tüneli’nde Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, olay kısa süreli trafik aksaklığına neden olurken polis inceleme başlattı.
- Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.
- Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli aksadı.
- Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Saat 04.30 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksarken, aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
