Efsane oyunlardan Call of Duty serilerinin ortak yapımcısı ve Infinity Ward'ın kurucu ortağı olarak bilinen 55 yaşındaki Vince Zampella, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.

Tek aracın karıştığı kaza, geçtiğimiz pazar günü Los Angeles'ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları'ndaki manzaralı yolda saat 12:45 civarında meydana geldi.

NBC'nin haberine göre Kaliforniya Otoyol Polisi, güney yönüne giden aracın yoldan çıkarak beton bariyere çarptığını ve bir yolcunun araçtan fırladığını söyledi. Sürücünün ise araçta çıkan yangında mahsur kaldığı belirtildi. Yetkililer sürücünün olay yerinde, yolcunun ise hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

CALL OF DUTY EFSANESİNİ BAŞLATMIŞTI

Call of Duty efsanesini başlatan Vince Zampella'nın öldüğü kazanın nedeni hakkında henüz daha fazla detay bilinmiyor.

OYUN SEKTÖRÜNÜN EN ÜRETKEN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Kariyerine Medal of Honor ile başlayan, ardından Infinity Ward ile Call of Duty efsanesini doğuran ve Respawn Entertainment’ı kurarak Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi gibi başyapıtlara imza atan Zampella, sektörün en üretken isimlerinden biriydi. Özellikle 2025 yılında Battlefield serisinin başarılı dönüşüne öncülük etmesi, onun liderlik yeteneğinin son kanıtı oldu.



Haberle İlgili Daha Fazlası