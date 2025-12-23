Call of Duty efsanesini başlatmıştı! Vince Zampella trafik kazasında hayatını kaybetti
Efsane oyunlardan Call of Duty serilerinin ortak yapımcısı ve Infinity Ward'ın kurucu ortağı olarak bilinen 55 yaşındaki Vince Zampella, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.
- Kaza, San Gabriel Dağları'nda pazar günü öğlen saatlerinde meydana geldi.
- Zampella araçta çıkan yangında olay yerinde, kazada araçtan fırlayan yolcu ise hastanede hayatını kaybetti.
- Medal of Honor ile kariyerine başlayan Zampella, Infinity Ward ile Call of Duty'yi, Respawn Entertainment ile Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi gibi oyunları yapmış, Battlefield serisinin dönüşüne de liderlik etmişti.
Tek aracın karıştığı kaza, geçtiğimiz pazar günü Los Angeles'ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları'ndaki manzaralı yolda saat 12:45 civarında meydana geldi.
NBC'nin haberine göre Kaliforniya Otoyol Polisi, güney yönüne giden aracın yoldan çıkarak beton bariyere çarptığını ve bir yolcunun araçtan fırladığını söyledi. Sürücünün ise araçta çıkan yangında mahsur kaldığı belirtildi. Yetkililer sürücünün olay yerinde, yolcunun ise hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
CALL OF DUTY EFSANESİNİ BAŞLATMIŞTI
Call of Duty efsanesini başlatan Vince Zampella'nın öldüğü kazanın nedeni hakkında henüz daha fazla detay bilinmiyor.
OYUN SEKTÖRÜNÜN EN ÜRETKEN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ
Kariyerine Medal of Honor ile başlayan, ardından Infinity Ward ile Call of Duty efsanesini doğuran ve Respawn Entertainment’ı kurarak Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi gibi başyapıtlara imza atan Zampella, sektörün en üretken isimlerinden biriydi. Özellikle 2025 yılında Battlefield serisinin başarılı dönüşüne öncülük etmesi, onun liderlik yeteneğinin son kanıtı oldu.