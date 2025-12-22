Muğla’da Yörüklerin kız isteme merasimlerinin vazgeçilmez lezzeti “Muğla Saraylısı” zamana direniyor.

İş adamı Memduh Şahbaz “300 yıldır yapılan ama artık unutulmaya yüz tutmuş olan bir özel ürünü biz aktif hâle getirerek tekrar kültürümüze kazandırdık. Bu tatlı artık gönderilen özel hediye ürünü olarak da aranır hâle geldi” dedi. Şahbaz, tatlının eski adını, damadın ailesi tarafından kız evine nişan takmaya gidilirken tatlının ortasına konulan sarı liradan aldığını bildirdi. Şahbaz “Bir yaşlı teyzemizin yardımıyla biz bu tatlının yapılmasını ustalarımıza öğrettik” diye konuştu.

