300 yıllık tatlıyı unutulmaktan yaşlı bir teyze kurtardı
Muğla’da Yörüklerin kız isteme merasimlerinin vazgeçilmez lezzeti “Muğla Saraylısı” zamana direniyor.
Yasam 3 saat önce
Memduh Şahbaz, 300 yıldır unutulmaya yüz tutmuş bir tarihi tatlıyı yeniden üretme ve kültürlerine kazandırmış.
- Tatlı, artık özel hediye ürünü olarak da aranan.
- Tatlının eski adı sarı liradan geliyor.
- Şahbaz, tatlının yapılma yöntemini yaşlı bir teyzenin yardımıyla ustalara öğrettirdi.
İş adamı Memduh Şahbaz “300 yıldır yapılan ama artık unutulmaya yüz tutmuş olan bir özel ürünü biz aktif hâle getirerek tekrar kültürümüze kazandırdık. Bu tatlı artık gönderilen özel hediye ürünü olarak da aranır hâle geldi” dedi. Şahbaz, tatlının eski adını, damadın ailesi tarafından kız evine nişan takmaya gidilirken tatlının ortasına konulan sarı liradan aldığını bildirdi. Şahbaz “Bir yaşlı teyzemizin yardımıyla biz bu tatlının yapılmasını ustalarımıza öğrettik” diye konuştu.
