World of Card Games tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, dünyanın en zeki ülkesi belli oldu. Nobel ödülü adaylıkları, ortalama IQ ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin göz önüne alınarak yapıldığı çalışmada, İsviçre, dünyanın “en zeki ülkesi” seçildi.

Araştırmada İsviçre, 100 üzerinden 92,02 puan alarak ilk sırada yer aldı. Ülkede 1.099 Nobel ödülü adaylığı bulunurken, ortalama IQ 99,24 olarak ölçüldü. İsviçre’de yetişkin nüfusun yüzde 40,02’si lisans, yüzde 18,05’i ise en az yüksek lisans derecesine sahip.

Birleşik Krallık, 89,4 puanla ikinci sıraya yerleşti. Ülkede 2.393 Nobel ödülü adaylığı bulunurken, yetişkinlerin yüzde 39,59’u lisans, yüzde 14,37’si ise yüksek lisans mezunu. Ortalama IQ ise 99,12 olarak kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, 89,18 puanla üçüncü sırada yer aldı. ABD, 5.717 Nobel ödülü adaylığıyla bu alanda listenin zirvesinde bulunurken, nüfusun yüzde 38,57’si lisans, yüzde 14,79’u yüksek lisans mezunu. Ülkedeki ortalama IQ 97,43 olarak belirlendi.

Hollanda 87,3 puanla dördüncü, Belçika ise 86,58 puanla beşinci sırada yer aldı. Hollanda ortalama 100,74 IQ ile dikkat çekerken, Finlandiya 101,20 ile listedeki en yüksek ortalama IQ’ya sahip ülke oldu.

Polonya, yüzde 22,31 ile en yüksek yüksek lisans mezuniyet oranına sahip ülke olarak öne çıktı.

World of Card Games’in kurucusu Holger Sindbaek, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu sıralamalar, ülkelerin uzun vadeli eğitim ve araştırma yatırımlarıyla nasıl nitelikli bireyler yetiştirdiğini gösteriyor. İsviçre’nin başarısı, kaliteye odaklanan küçük ülkelerin de küresel ölçekte büyük etki oluşturabileceğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zeki ülkeleri listesi 1. İsviçre

2. Birleşik Krallık

3. Amerika Birleşik Devletleri

4. Hollanda

5. Belçika

6. İsveç

7. Almanya

8. Polonya

9. Danimarka

10. Finlandiya

