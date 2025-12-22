Kaydet

Amasya kent merkezinde bulunan Ferhat Tüneli içerisinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, kontrolü kaybederek yol kenarındaki bordür taşlarına ve tünel duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte metrelerce savrulan ve takla atan sürücünün yardımına, tünelden o sırada geçen diğer araç sahipleri seferber oldu. Herkes sürücünün ciddi bir yara almış olabileceği endişesiyle yardıma koşarken, ayağa kalkan şahıs sergilediği rahat tavırlarla çevredekileri hayrete düşürdü. Kazadan yalnızca bir dakika sonra devrilen aracını yerden kaldıran ve hiçbir şey olmamış gibi üzerine binen motosikletli, saniyeler önce yaşadığı sert kazaya aldırış etmeden tünel çıkışına doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar, izleyenler için "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler oluşturdu.

