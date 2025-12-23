MasterChef Türkiye All Star’da Altın Kupa heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 22 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan Masterchef'te hem eleme potasına giren isimler hem de ilk altın önlüğün sahibi netleşti. Yarışmadaki kritik gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa etabında, 22 Aralık bölümünde nefes kesen bir mücadele yaşandı. Şampiyonlar ve finalistlerin karşı karşıya geldiği etapta takımlar kadar bireysel performanslar da belirleyici oldu. Gecenin sonunda hem altın önlük ile dokunulmazlık kazanan isim hem de eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF ALTIN KUPA ELEME ADAYI KİM OLDU?

22 Aralık akşamı yayınlanan MasterChef Altın Kupa bölümünde, takım oyununun ardından kaybeden ekipten eleme potasına girecek isimler belirlendi. Haftanın ilk eleme adayları, yapılan oylama ve bireysel performanslar doğrultusunda netleşti.

Bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda oldu.

MASTERCHEF İLK ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

Altın Kupa etabının en önemli avantajlarından biri olan altın önlük, 22 Aralık bölümünde ilk kez sahibini buldu. "Geleneksel Türk tatlıları” temasıyla yarışan yarışmacılar, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmesine sunulmak üzere en iyi tabakları çıkarmak için mücadele etti.

Yapılan tadım ve puanlamanın ardından MasterChef Türkiye’de Altın Kupa etabının ilk altın önlüğünü kazanan isim Sergen oldu. Altın önlüğü giyen Sergen, aynı zamanda haftanın ilk dokunulmazlık avantajını da elde ederek eleme riskinden kurtuldu.

